Mettre la relance verte au service de l’emploi, des revenus et de la croissance

Cette synthèse s’intéresse à la manière dont les pays peuvent tirer parti de la pandémie de COVID-19 pour mettre en œuvre une reprise économique à la fois verte et inclusive. Une relance verte renforcerait sensiblement la résilience de nos économies et de nos sociétés face à la forte récession et aux enjeux environnementaux en pleine expansion. Ce document dresse également un premier bilan des politiques de relance annoncées dans les pays membres de l’OCDE et dans les pays partenaires clés. Beaucoup de pays concentrent leurs mesures sur la durabilité environnementale tout en promouvant l’emploi, les revenus et la croissance, cependant d’autres pays proposent des mesures en faveur d’activités nocives pour l’environnement. Mesurer et évaluer dans le temps l’incidence sur l’environnement des politiques de relance est essentiel. Un jeu d’indicateurs couvrant l’ensemble des dimensions critiques pour l’environnement est donc proposé à cette fin.