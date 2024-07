Le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans les économies de nombreux pays de l'OCDE. Comment mesurer l'impact économique du tourisme et son potentiel de création d'emplois ? Le compte satellite du tourisme et le module emploi - deux nouveaux instruments économiques élaborés par le Comité du tourisme de l'OCDE - permettent de déterminer l'impact socio-économique, la structure et l'évolution des activités liées au tourisme. Pour la première fois, Mesurer le rôle du tourisme dans les pays de l’OCDE: Manuel de l’OCDE sur les comptes satellites du tourisme et l’emploi décrit les expériences nationales les plus récentes dans la mise en oeuvre des comptes satellites du tourisme et présente les résultats des efforts déployés au cours de la dernière décennie pour développer de nouvelles méthodes d'analyse du tourisme et de l'emploi touristique. A travers l’analyse des expériences de 16 pays de l’OCDE, ce document attire l'attention du lecteur sur l'importance économique croissante du tourisme et fournit des éléments pratiques pour la mise en place d'outils de mesure de l'impact du tourisme et pour l'interprétation des résultats.