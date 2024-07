Mer Noire et Asie centrale

Cette publication analyse les perspectives et les conditions d’emploi dans les pays de la mer Noire et de l’Asie centrale. Elle examine les stratégies déployées dans différents pays pour traiter des aspects sociaux influençant le bien-être. Les décideurs politiques et les organisations de la société civile confrontés à ces nouveaux défis trouveront là une aide précieuse grâce à l’analyse régionale et aux présentations pays par pays. Parmi les pays couverts : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, République kirghize, Moldavie, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine and Ouzbékistan.