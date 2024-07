Mécanismes de transmission et effets macro-économiques de la politique monétaire en France

Cette étude considère les principaux canaux de transmission et les effets de la politique monétaire en France durant les années 1970-80 à partir des enseignements des modèles économétriques les plus récents. Elle met en évidence le rôle plus important accordé par ces modèles aux taux d'intérêt plutôt qu'aux procédures de rationnements quantitatifs. Elle souligne les difficultés de prise en compte des anticipations dans le processus d'indexation salariale et les relations internationales, notamment au sein du SME. Elle confirme l'existence d'un impact significatif de la politique monétaire sur l'économie réelle et donc d'un coût non-négligeable en cas de politique désinflationiste, du moins à court-moyen terme. Les simulations de certains modèles suggèrent même un effet stagflationiste (production réduite et niveau des prix accru) dans le cas d'une hausse permanente des taux d'intérêts nominaux (exogènes) en régime de changes fixes, du fait notamment de l'hypothèse d'une forte ...