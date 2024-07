Mesurer la mondialisation: le poids des multinationales dans les économies de l'OCDE 1999

Pour la première fois, cette publication présente des données détaillées concernant le poids des multinationales dans chaque secteur de l’activité industrielle des pays de l’OCDE. A l’ère de la mondialisation, ces données mettent en évidence la place grandissante des multinationales dans les économies des pays d’accueil, notamment dans la production, l’emploi, la valeur ajoutée, la recherche ou les exportations.



Ces données montrent également que les multinationales contribuent positivement au développement économique de ces pays. En effet, leur productivité est supérieure à la productivité moyenne des firmes nationales, et les salaires qu’elles offrent sont plus élevés. Leurs effectifs progressent aussi plus rapidement que ceux des entreprises nationales. Enfin, leurs efforts en matière de R-D et les transferts de technologie engendrés renforcent la capacité d’innovation et la compétitivité des pays d’accueil. Ces données permettent de mesurer l’impact de l’investissement étranger direct sur les économies des pays de l’OCDE. De ce point de vue, elles constituent un complément indispensable aux données sur les flux d’investissement direct.