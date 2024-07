La Lettonie est une république parlementaire créée le 18 novembre 1918 et dont la constitution (Satversme) a été adoptée le 15 février 1922. Sa souveraineté et son indépendance ont pris fin de facto avec l’occupation par l’URSS à partir de 1940, et elles ont été restaurées par la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie datée du 4 mai 1990 et par la déclaration du 21 août 1991 restaurant de facto l’indépendance, qui ont toutes deux proclamé l’autorité de la constitution. Cette dernière a été pleinement rétablie le 6 juillet 1993 lorsque le parlement (Saeima) s’est réuni après les premières élections démocratiques qui se sont déroulées depuis les années 30. Le 17 juillet 1999 Vaira Vike-Freiberga a été élue avec 53 votes par la Saeima de 100 membres, et est ainsi devenue la première femme élue président d’un pays de l’ancienne Union soviétique.