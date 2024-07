Études économiques de l'OCDE : Lettonie 2019 (version abrégée)

La croissance économique est forte et la convergence des revenus se poursuit, quoique à un rythme plus lent qu'avant 2008. Le marché du travail est tendu, étant donné que le taux de chômage a chuté à son plus bas niveau depuis dix ans et que le nombre d'emplois vacants augmente rapidement. La croissance des salaires est forte, soutenant le pouvoir d'achat des ménages. Malgré la hausse des coûts de main-d'œuvre, les exportateurs lettons sont restés compétitifs et ont gagné des parts de marché. La situation macroéconomique semble globalement équilibrée, l'inflation, la dette publique et le déficit étant maîtrisés. Les marchés de capitaux semblent stables, étayés par une politique macroprudentielle judicieuse.