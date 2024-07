Études économiques de l'OCDE : Lettonie 2022 (version abrégée)

Le rattrapage par la Lettonie des pays les plus prospères de l’OCDE en termes de revenu par habitant s’est poursuivi pendant la pandémie, malgré la progression lente de la vaccination. Les autorités ont utilisé la politique budgétaire pour faire face aux difficultés du système de santé tout en protégeant les emplois et les entreprises, mais elle pourrait être exploitée davantage pour faire reculer les inégalités et la pauvreté, en particulier parmi les personnes âgées. La population de la Lettonie diminue depuis des décennies et cette tendance va se poursuivre. Cela signifie que les pouvoirs publics doivent s’attacher à rehausser le taux d’emploi des personnes d’âge actif. Pour ce faire, il faudra s’attaquer à l’ample écart de rémunération entre hommes et femmes qui dissuade ces dernières de travailler, repousser l’âge de la retraite et maintenir l’ensemble de la population en bonne santé. Or, les dépenses publiques de santé sont faibles, ce qui se traduit par un reste à charge élevé pour les patients, de nombreux besoins de soins non satisfaits et une espérance de vie courte, également imputable à des modes de vie laissant à désirer. Dans les temps à venir, la poursuite des progrès réalisés sur le plan économique nécessitera d’améliorer l’accès au crédit, de mettre fin aux problèmes persistants d’emploi informel et de corruption d’agents publics, et de favoriser une meilleure exploitation des opportunités d’exportation. En vue d’améliorer les résultats à l’exportation, il faudra redoubler d’efforts pour renforcer les compétences des jeunes et des adultes, afin que la transformation numérique de l’économie puisse se dérouler rapidement, réformer le système d’innovation pour intensifier les activités de recherche-développement (R-D) des entreprises et des universités, améliorer les infrastructures de transport et la gouvernance des entreprises publiques, et offrir à l’ensemble des entreprises un environnement plus propice à l’exercice de leurs activités.

THÈMES SPÉCIAUX : VIEILLISSEMENT, SOINS DE SANTÉ ET EXPORTATIONS