Études économiques de l’OCDE : Lettonie 2017 (version abrégée)

La Lettonie a enregistré une croissance économique vigoureuse ces dernières années, bien qu'elle ait souffert de la récession mondiale et se trouve dans une situation difficile, compte tenu de la baisse de ses exportations vers la Russie. Les exportateurs lettons ont gagné des parts de marché. La progression des salaires a soutenu la croissance de la consommation des ménages. La situation budgétaire est saine, le budget étant à l’équilibre en 2016 et la dette publique étant proche de 40 % du PIB. L'endettement du secteur privé est retombé à un niveau relativement bas. Le niveau modeste de l’endettement public et privé et la robustesse du secteur financier sous-tendent une solide confiance du secteur financier. Moteur essentiel de la croissance économique, la zone métropolitaine de Riga réunit les secteurs naissants de haute technologie du pays et représente environ 69 % du PIB letton.