Examens environnementaux de l’OCDE : Lettonie 2019 (Version abrégée)

La Lettonie a beaucoup amélioré ses performances environnementales et le bien-être de sa population. À la faveur d’importants investissements, la part des renouvelables et l’efficacité énergétique des logements ont progressé, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé et l’accès aux services d’eau et de gestion des déchets s’est amélioré. La convergence avec les économies plus avancées de l’OCDE est toutefois loin d’être achevée. L’agriculture et la foresterie, qui sont l’un des piliers de l’économie, exercent des pressions grandissantes sur la biodiversité. La prise en compte systématique de celle-ci dans les politiques de développement économique devrait être une priorité. Pour accélérer la transition vers une économie bas carbone et circulaire, le pays devra investir massivement dans les infrastructures durables, faire progresser la prévention et le recyclage des déchets et renforcer les instruments économiques.

Ceci est le premier Examen environnemental de la Lettonie, dont il évalue les progrès sur la voie du développement durable et de la croissance verte, en accordant une attention plus particulière aux déchets et à l’économie circulaire, ainsi qu’à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité.

Cette version abrégée contient le résumé, ainsi que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, qui reposent sur les trois chapitres consacrés aux évolutions et faits récents, à la gouvernance et à la croissance verte, ainsi que sur les deux chapitres qui examinent en détail la problématique des déchets et de l’économie circulaire, et celle de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité. La version intégrale du rapport est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.