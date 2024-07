La République de Bulgarie a été rétablie en janvier 1990 après les amendements apportés à la constitution d’inspiration communiste qui ont mis fin au régime de parti unique du Parti communiste bulgare, et la conclusion de l’accord résultant d’une table ronde entre le gouvernement communiste et les représentants de l’opposition démocratique. La nouvelle constitution bulgare a été adoptée par la Grande Assemblée nationale en juillet 1991. Elle a marqué le retour à une démocratie pluripartite. Depuis le commencement de la transformation démocratique en Bulgarie, quatre élections législatives générales ont eu lieu, à savoir les élections à ce que l’on a alors appelé la Grande Assemblée nationale de juin 1990, puis les élections à l’assemblée nationale en octobre 1991, décembre 1994 et dernièrement avril 1997. Les prochaines élections législatives sont prévues pour le printemps 2001. Les élections présidentielles ont eu lieu en janvier 1992 et novembre 1996. Les prochaines élections présidentielles se dérouleront en automne 2001. Les élections démocratiques locales ont eu lieu en octobre 1991 et novembre 1995, et les prochaines élections locales se dérouleront en automne 1999.