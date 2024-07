Les TIC et la gestion des patrimoines immobiliers éducatifs

« Les technologies de l’information et des communications et la gestion des patrimoines immobiliers éducatifs » était le thème d’un séminaire international du PEB qui s’est tenu à Montréal, au Canada, du 31 octobre au 3 novembre 2004. Le but de ce séminaire était d’examiner la question de l’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) à la gestion des patrimoines immobiliers éducatifs en se demandant comment ces dernières sont susceptibles d’améliorer d’une part la fonctionnalité des espaces voués à ces apprentissages, d’autre part leur confort dans un contexte de développement durable ainsi que la sécurité et la protection des installations et enfin l’optimisation de la gestion technique et administrative que l’on en fait. Les participants ont eu l’opportunité de faire le constat des théories énoncées lors du séminaire tout en visitant des institutions innovantes dans chacun des domaines à Montréal et en banlieue. Un bref survol des visites est disponible ci-dessous.