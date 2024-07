Les terrains scolaires en Autriche

L’Institut autrichien des installations scolaires et sportives (ÖISS), chargé de fournir au pays des orientations, des informations et des conseils dans le domaine des constructions scolaires, accorde une place importante aux terrains scolaires. Il s’efforce de sensibiliser le public à l’importance de ces derniers, non seulement en vue d’activités physiques et récréatives, mais aussi à des fins d’apprentissage et de communication et sur le plan de l’environnement.