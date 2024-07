Les mécanismes du marché au service de la pêche

Cette étude entend donner un nouvel éclairage sur le principe des instruments de type marché et aider les décideurs à y recourir davantage pour gérer les pêcheries. Les résultats sont tirés d’une enquête sur l’utilisation des instruments de type marché dans les pêcheries de l’OCDE qui met en évidence les principales caractéristiques de ces instruments dans différents pays. A l’issue de l’enquête, force est de constater que la gestion des pêcheries fait en pratique intervenir un large éventail d’instruments de type marché dans les pays de l’OCDE. D’où, le plus souvent, des améliorations en termes d’efficience économique du secteur et de viabilité des stocks de poissons.