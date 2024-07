Les liens entre les politiques agricoles et leurs effets sur l'environnement

L’amélioration de la performance environnementale de l’agriculture est une priorité dans les pays de l’OCDE. Mais la mesure et l’évaluation de l’impact des politiques agroenvironnementales sur l’environnement peuvent représenter un défi puisqu’elles nécessitent de lier des modèles économiques et biophysiques dans le contexte propre à chaque pays.

L’OCDE a développé le modèle simplifié d’impact des politiques agroenvironnementales (Stylised Agri-environmental Policy Impact Model - SAPIM), qui peut être adapté et appliqué par les chercheurs et les décideurs pour mieux comprendre les répercussions des mesures de politique sur la situation agroenvironnementale de leur pays.

Ce rapport applique le modèle à des exploitations agricoles représentatives aux États-Unis, en Finlande, au Japon et en Suisse. Ces pays se caractérisent par une large gamme d’objectifs, de mesures de politique et de situations agroenvironnementales. Les résultats mettent en évidence que lorsque les externalités environnementales positives ou négatives ne sont pas prises en compte par les exploitants agricoles, alors les choix de production par les exploitants agricoles reflètent les coûts et avantages privés. Les politiques sont susceptibles d’accroître le bien-être social en prenant en compte ces externalités.

Ce rapport observe que, d’une manière générale, la diversité des situations d’un secteur à l’autre et d’un pays à l’autre rend difficile la généralisation de l’impact des politiques agroenvironnementales au-delà des situations modélisées. Cependant, il en ressort des messages plus généraux pour l’action des pouvoirs publics. En s’appuyant sur les quatre études de cas examinées, ce rapport recommande que les activités polluantes qui ne sont pas réglementées soient prises en considération lors de la conception des mesures ; il préconise de prendre en compte le contexte général de l’action des pouvoirs publics lors de l’évaluation des politiques agroenvironnementales ; et de reconnaître leurs co-avantages et leurs inconvénients pour l’environnement.

Les politiques en faveur de la croissance verte peuvent stimuler la croissance économique tout en empêchant la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources naturelles. Les conclusions de ce rapport contribueront à la Stratégie pour une croissance verte élaborée par l’OCDE, qui servira de guide pratique pour les pouvoirs publics désireux d’exploiter tout le potentiel d’une croissance plus respectueuse de l’environnement.