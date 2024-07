Les incidences économiques et sociales du commerce électronique

Le commerce électronique sur Internet est apparu il y a seulement trois ans, mais il est porteur de transformations radicales de l'espace marchand. Il va modifier la façon dont l'activité économique est conduite. Les fonctions traditionnelles des intermédiaires vont être remplacées, des produits et marchés nouveaux vont se développer, et des relations nouvelles vont se nouer entre les entreprises et les consommateurs. L'organisation du travail s'en trouvera modifiée et de nouveaux canaux de diffusion du savoir et des échanges interpersonnels sur le lieu de travail vont se créer. Les fonctions et les qualifications des travailleurs se redéfinissant, ces derniers devront faire preuve de plus de flexibilité et d'adaptabilité. Les changements induits par le commerce électronique ont une portée considérable. Ils exigent de nouveaux cadres pour la conduite des transactions commerciales ainsi qu'un réexamen des politiques gouvernementales à l'égard du commerce et des qualifications. Qu'est-ce que le commerce électronique ? Quelle est la situation actuelle du commerce électronique et comment devrait-elle évoluer à l'avenir ? Quels sont les facteurs qui stimulent son développement et quels sont ceux qui le freinent ? Quelle est son incidence sur les coûts, les prix et, au bout du compte, l'efficience économique ? Dans quelle mesure affecte-t-il les intermédiaires ? A quelle concurrence les entreprises se livrent-elles dans l'environnement électronique ? Quelle structure de marché devrait voir le jour ? Quelles sont les répercussions sur l'emploi ? Quels types de qualifications seront nécessaires ? Quelles transformations sociales de fond le commerce électronique va-t-il entraîner ? L'impact réel du commerce électronique reste à élucider. Ce livre fait oeuvre de pionnier en s'appuyant sur les données qualitatives et quantitatives existantes pour offrir la première évaluation des répercussions du commerce électronique et de ses effets sur l'emploi. Cette analyse précoce d'une activité extrêmement dynamique révèle les domaines auxquels il est urgent de consacrer des travaux de recherche et permet d'éclairer le débat sur les mesures à prendre.