Les étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur

L’accès aux établissements d’enseignement supérieur est aussi essentiel aux personnes handicapées qu’aux autres. Il s’agit d’offrir à chacun les mêmes chances en matière d’emploi et d’insertion sociale et de réduire la pauvreté. Par ailleurs, les pratiques d’intégration à l’école favorisent aussi une plus grande demande d’accès à l’enseignement supérieur. Cet ouvrage présente un panorama des pratiques du Canada (Ontario), de la France et du Royaume-Uni en la matière, ainsi que des éléments d’information sur la situation en Allemagne et en Suisse.