Les équipements éducatifs en Amérique latine

Dans les pages qui suivent, on trouvera des articles consacrés aux évolutions récentes dans trois pays d'Amérique latine en matière d’expansion des installations scolaires. Suit un rapport sur un récent séminaire de l'OCDE consacré à l'architecture pour une éducation sans exclusion. Le Chili, le Brésil et le Venezuela ont pris plusieurs initiatives dans le domaine de la construction scolaire. Dans le cadre de sa réforme de l’enseignement, le Chili est en train de concevoir de nouveaux espaces pédagogiques. Au Brésil, on met en place un réseau d’écoles maternelles destiné à répondre à la demande d’éducation préscolaire. De même, le Venezuela, soucieux de répondre à la demande de places dans les écoles, est en train d'étudier le coût de construction des établissements publics d'enseignement. A l'intention de l'Amérique latine et de la zone Caraïbe, l'UNESCO s'intéresse à la conception et à l'utilisation d'espaces éducatifs susceptibles de réduire les inégalités et l'exclusion.