Les coûts de mise en oeuvre des politiques agricoles

Les coûts de mise en oeuvre et de suivi des politiques agricoles font l'objet d'une attention croissante à mesure que les politiques découplées et ciblées se développent. Ces coûts sont inhérents au processus de mise en place des politiques mais il sera toujours avantageux de les réduire pour améliorer l'utilisation des fonds publics et minimiser le coût économique global des politiques. Le rapport propose des solutions pour le faire sans compromettre le succès des politiques. Parmi ces moyens, il suggère le partage des expériences des différentes agences, régions ou pays, l'utilisation des réseaux administratifs déjà existants, l'intégration des systèmes d'information publics et privés, la réduction du nombre d'agences et l'utilisation des technologies de l'information les plus récentes.