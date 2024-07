Les centres de formation municipaux au XXIe siècle

Le ministère anglais de l’Éducation et de l’Emploi a lancé le projet Excellence in Cities (EiC) qui a comme objectif d’améliorer les normes dans les établissements scolaires des vieux quartiers pauvres. Un élément essentiel de cette initiative est les City Learning Centres (centres de formation municipaux, CLC). Remarquablement bien équipés, les CLC vont certainement relever le niveau de formation et de qualification, multiplier les possibilités d’emploi et lutter contre l’exclusion sociale.