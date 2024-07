Situés à la périphérie de l'Europe, la Grèce, l'Irlande et le Portugal se ressentent encore aujourd'hui des effets de l'exode rural vers les zones urbaines et à l'étranger et ils ont tous bénéficié d'aides considérables des Fonds structurels de l'Union européenne. Les stratégies adoptées par ces pays en matière de prestations de chômage, de subventions à l'emploi et de création d'emplois sont souvent novatrices. Mais quelles sont celles qui s'avèrent les plus efficaces ? Les services de l'emploi jouent un rôle important en matière de formation. Cela leur permet-il également d'aider les chômeurs de longue durée ? Et comment améliorer les résulats des services de placement face à des actifs plus âgés qui ont quitté l'école très tôt, ou encore face à un pourcentage de travailleurs indépendants qui reste élevé ? Cette publication étudie les moyens utilisés par le Service public de l'emploi pour faciliter l'insertion sur le marché du travail, que ce soit directement ou par le biais de programmes spécialisés.