Le projet d'école 2001 à Pendao, au Portugal

Cet article fait suite à une présentation d’Isabel Mendinhos au Comité de direction du PEB en juin 1999. Le projet décrit, École 2001, concerne l’École E.B. 2,3 Professor Galopim de Carvalho, un établissement du premier cycle secondaire où elle enseigne, à Pendao, au Portugal. Une nouvelle école, fondée sur un projet novateur et très attendue par la communauté scolaire, va prochainement voir le jour. Ce projet de construction était l’occasion idéale de planifier, après mûre réflexion, l’équipement multimédia et informatique. Par ailleurs, cette école doit répondre aux besoins d’une population d’élèves déshérités et améliorer un environnement peu favorable.