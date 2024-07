Le prix de l'eau et des services d'eau potable et d'assainissement

Les pays de l’OCDE, comme les pays non membres, sont confrontés à plusieurs défis liés à l’eau: une concurrence accrue entre les usages de l’eau, une baisse de la qualité de la ressource, les effets du changement climatique et une mauvaise gestion de la ressource. Dans ce contexte, la question se pose de savoir comment les pays peuvent garantir à tous un accès à des services d’eau et d’assainissement adéquats, durables et abordables.

La tarification des services liés à l’eau est un élément essentiel de la réponse. Le présent rapport présente des données fiables et comparables sur le prix de l’eau et des services d’eau et d’assainissement dans les pays de l’OCDE. Il apporte des éléments d’information sur les choix qui concernent la structure des tarifs, le niveau de récupération des coûts et le caractère abordable des services liés à l’eau.