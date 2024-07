Le nouveau visage de la mondialisation industrielle

Les nouvelles tendances de la mondialisation accélèrent l’internationalisation de l’industrie et remodèlent la structure industrielle à l’échelon mondial. La rapide multiplication des fusions et acquisitions et des alliances stratégiques est une caractéristique notable de la mondialisation actuelle. Au même titre que les formes traditionnelles d’échanges et d’investissement, ces pratiques sont devenues pour les entreprises des modes usuels d’internationalisation des opérations, de la recherche et des marchés. La majeure partie de l’investissement direct étranger (IDE) prend maintenant la forme de fusions et acquisitions plutôt que d’investissements ex nihilo, les entreprises abandonnant les anciennes stratégies de diversification et d’expansion pour centrer leur effort sur leurs compétences de base. Les alliances stratégiques sont aussi un puissant mécanisme de restructuration industrielle à l’échelle mondiale.

Cet ouvrage présente les dernières tendances et les forces motrices de la mondialisation dans les grands pays de l’OCDE ainsi que leurs conséquences pour la performance industrielle et l’action des pouvoirs publics. Il analyse les évolutions régionales et sectorielles, notamment dans les secteurs des télécommunications, de l’automobile, de l’acier, des produits pharmaceutiques, des compagnies aériennes et dans les services financiers. La multiplication des alliances pour le commerce électronique interentreprises (B2B) et grand public (B2C) et la mondialisation des petites et moyennes entreprises (PME) y sont évaluées. Une annexe statistique présente des chiffres allant jusqu’à la fin de l'année 2000.