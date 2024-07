La qualité des services de santé : Un impératif mondial en vue de la couverture santé universelle

La couverture sanitaire universelle (CSU) vise à assurer la sécurité sanitaire et l'accès universel aux services de soins essentiels sans difficultés financières pour les individus, les familles et les communautés. La CSU permet une transition vers des sociétés et des économies plus productives et équitables et est inscrite dans les objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030. Mais la CSU ne devrait pas être mise en œuvre sans prendre en compte la qualité des soins fournis. Qualité signifie des soins efficaces, sûrs, centrés sur la personne, rapides, équitables, intégrés et efficients. Des soins de haute qualité améliorent les résultats pour la santé et réduisent le gaspillage. Cela fait partie intégrante d'un système de santé durable et de grande valeur. L’accès universel à des soins de santé de haute qualité n’est pas un luxe que seuls les pays riches peuvent se permettre. Cela peut être réalisé dans tous les contextes avec un leadership, une planification et une mise en œuvre solides. Les résultats valent l'investissement. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis pour améliorer la qualité des soins, des efforts supplémentaires sont nécessaires, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Ce rapport décrit la situation actuelle en matière de CSU et de qualité globale des soins, et décrit les mesures que les gouvernements, les services de santé et leurs travailleurs, ainsi que les citoyens et les patients, doivent prendre de manière urgente.