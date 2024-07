L'expérience de l'allégement de la dette au Mali

Ce document présente les différentes mesures d'allégement de la dette dont le Mali a bénéficié dans les années récentes. L'accent est mis en particulier sur l'allégement obtenu au Club de Paris selon les termes de Toronto, dont le Mali à été le premier bénéficiaire, en octobre 1988. Cet allégement et la politique d'ajustement menée conjointement par le Mali ont connu un certain succès. Ils ont en effet conduit à un assainissement des finances publiques, marqué par la disparition, avant les évènement politiques du printemps 1991, de la totalité des arriérés de paiement extérieurs et intérieurs. L'ampleur des améliorations obtenues a été toutefois réduite par l'existence de quelques dettes vis-à-vis des membres du Club de Paris exclues de l'application des termes de Toronto, et surtout par la présence de très lourdes dettes bilatérales vis-à-vis de pays non-membres du Club de Paris (ex-URSS, Chine et pays arabes), avec lesquels les négociations de rééchelonnement sont beaucoup plus ...