L'espace à l'horizon 2030

Depuis le lancement du Spoutnik en 1957, l’attention des médias a été pratiquement monopolisée par des missions spatiales spectaculaires comme l’alunissage d’Apollo en 1969 ou, plus récemment, les étonnantes images de Mars transmises par Mars Pathfinder en 1997 puis par Spirit en 2004. Pourtant, les acteurs de la conquête spatiale ont aussi connu des revers, avec des événements dramatiques comme la tragédie de Columbia, des dépassements budgétaires vertigineux, des espoirs largement déçus et des réductions drastiques des financements publics destinés aux programmes spatiaux. Au fil des années, les progrès des technologies spatiales ont conduit au développement d’équipements militaires et civils de plus en plus sophistiqués. Quelles sont maintenant les perspectives du secteur spatial ? Quels sont les obstacles à la poursuite de son développement ? Quel est son avenir à plus long terme ? Quelles sont ses applications les plus prometteuses ? Pour répondre à ces questions, ce rapport examine un certain nombre de scénarios afin d’explorer les possibilités d’évolution des principales composantes du secteur spatial (le volet militaire, le volet civil et le volet commercial) sur les trois décennies à venir, compte tenu des évolutions d’ordre géopolitique, socio-économique, énergétique et environnemental, et technologique.