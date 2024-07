L'originalité de cet ouvrage réside dans la profondeur de champ de l'analyse. Utilisant une approche comparative, l'auteur explique pour quelles raisons le rôle de la Chine dans l'économie mondiale a considérablement fluctué au cours du dernier millénaire. D'ici 2015, la Chine devrait retrouver la place de première puissance économique mondiale qui lui revient naturellement et fut la sienne jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Cette étude réévalue l'ampleur et le sens du renouveau de l'économie chinoise depuis une cinquantaine d'années en recourant à des techniques quantitatives couramment utilisées dans les pays de l'OCDE mais qui, jusqu'ici, n'avaient pu être appliquées à la Chine.

Rédigé par l'auteur de nombreux travaux d'histoire économique comparée, dont deux best-sellers du Centre de Développement de l'OCDE, cet ouvrage est indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre le rôle passé, présent et futur de la Chine dans l'économie mondiale.