Le Centre pour l’innovation et l’expérimentation éducatives de Milan (CISEM), institut de recherche de la Province de Milan et de l’Union des Provinces d’Italie, a organisé à Milan, les 14 et 15 décembre derniers, avec le concours de la Province, un séminaire international sur le thème de « L’école intelligente, vers l’architecture scolaire du futur ». L’approche de « l’école intelligente » qui se dégage des activités développées, au cours de la décennie 90 plus particulièrement, par ce programme PEB recoupe finalement très largement la vision que fait apparaître la synthèse des divers autres points de vue exprimés lors de ce séminaire international de Milan, tout particulièrement l’approche développée par le CISEM.