Intégrer les transports dans la ville

Les transports entraînent des problèmes de congestion urbaine de plus en plus préoccupants. Les nouvelles infrastructures de transport font par ailleurs naître des différends sur la façon d'imputer au public le coût des services nouveaux et de concilier la demande de déplacement avec les efforts pour améliorer la qualité de la vie urbaine dans ses dimensions sociale et environnementale. Si ces contradictions ne sont pas surmontées, les partenariats entre les secteurs public et privé auront du mal à se développer. La solution passe par la mise en oeuvre de toute une panoplie de stratégies reposant sur une politique d’information et de communication renforcée à destination du public, des projets mieux conçus pour prendre en compte les objectifs sociaux et environnementaux, une approche de l’aménagement urbain holistique plutôt que sectorielle et des échanges de compétences plus intenses entre les secteurs public et privé.

Ce livre s’inspire d’une série d’études de cas, montrant aussi bien des réussites que des échecs, menées dans des pays tels que l'Australie, les Etats-Unis, la France, le Japon ou le Royaume-Uni. Afin d'éclairer ce débat majeur et faciliter la conception de nouvelles stratégies d'intégration des transports dans la ville, ce livre expose les voies les plus prometteuses pour : - répondre aux problèmes du transport urbain ; - améliorer les partenariats public/privé ; et - rendre socialement plus acceptables les nouveaux projets d'infrastructures et les péages routiers.