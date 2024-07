Annuaire des statistiques d'assurance 1998

Cet Annuaire rassemble les principales données statistiques officielles du secteur des assurances pour tous les pays de l'OCDE. Le lecteur y trouvera notamment des informations complètes sur le nombre de compagnies d'assurance et d'employés, les primes d'assurance versées, les investissements des compagnies d'assurance et, pour la première fois cette année, sur les sinistres, dépenses et commissions. Ces données sont détaillées en nombreuses sous-rubriques et standardisées dans la mesure du possible afin d'offrir des comparaisons internationales parlantes et de saisir dans le détail les caractéristiques des différents marchés nationaux.