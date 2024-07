Infrastructures pour l'apprentissage en Nouvelle-Zélande

Le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande lance un projet destiné à fournir des informations susceptibles d’aider les écoles à concevoir des environnements de qualité propres à améliorer les résultats des élèves. Dans le cadre de ce projet, lancé en 2004, le ministère recueille les vues des conseils d’administration, des directeurs, des enseignants et des élèves sur les caractéristiques de la conception de leur établissement qui, à leur avis, peuvent contribuer de façon sensible à favoriser l’apprentissage. En outre, le ministère recense les tendances actuelles qu’il faut suivre et publie des exemples des meilleures pratiques dans les choix de conception. Son objectif est d’encourager les écoles à constituer des réseaux et à tirer des leçons de leurs expériences respectives.