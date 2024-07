Les systèmes scientifiques de bon nombre de pays de l’OCDE subissent une pression croissante qui les pousse à évoluer. Cette pression reflète des défis nouveaux qui vont bien au-delà de l’importante question de la garantie d’un financement durable pour la recherche dans son ensemble. En effet, il s’agit d’aborder ces défis dans la perspective plus globale de la gouvernance de la recherche publique, afin de prendre en compte des questions plus générales liées :

aux processus décisionnels qui régissent l’établissement des priorités ;

à l’affectation des crédits au secteur de la recherche publique ;

à la gestion des institutions de recherche et à l’évaluation de leurs performances en termes de contribution à la création du savoir, de croissance économique et de réponse aux besoins de la société.

Ce rapport traite de la recherche du secteur public. Il passe en revue tous les défis auxquels sont confrontés les pays de l’OCDE dans la gouvernance de leurs systèmes scientifiques. Il examine les nouvelles mesures prises par les pouvoirs publics de ces pays et indique quelles sont les meilleures pratiques pour faire face à ces défis. Enfin, il en tire des enseignements quant au processus de réforme. Des chapitres complémentaires fournissent des descriptions et des analyses détaillées des structures des systèmes scientifiques, des procédures d’établissement des priorités, de l’évolution du financement et de la gestion des ressources humaines en matière de R-D.

