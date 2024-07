Principes et lignes directrices de l'OCDE pour l'accès aux données de la recherche financée sur fonds publics

Ces Principes et Lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics (ci-après dénommés « Principes et Lignes directrices ») fournissent aux organismes publics d’élaboration de la politique scientifique et de financement des pays membres des recommandations générales sur l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics. Ils ont pour but de promouvoir l’accès aux données et leur mise en commun entre les chercheurs, établissements de recherche et organismes de recherche nationaux, tout en reconnaissant et en prenant en compte la diversité des lois, des politiques de recherche et structures administratives des pays membres...