Finances publiques

Au cours des dernières décennies, les revenus des ménages sont devenus plus inégalement répartis dans la plupart des pays de l'OCDE. Dans tous les pays de l'OCDE, les impôts et les transferts redistribuent les revenus des ménages les plus riches vers les plus pauvres, réduisant ainsi les inégalités.

Les transferts en espèces représentent l'essentiel de cette redistribution. Mais l'effet égalisateur des impôts et des transferts varie considérablement au sein de l'OCDE.



La taille des transferts est importante, mais les pays diffèrent également dans le ciblage des ménages à faible revenu.



La redistribution a diminué dans presque tous les pays de l'OCDE disponibles depuis le milieu des années 1990. Cette baisse a été largement alimentée par les transferts, en particulier les transferts d'assurance.

Les réformes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont eu un impact beaucoup plus faible.

Plus généralement, les réformes de la fiscalité et des transferts devraient être tournées vers l'avenir et tenir compte de l'évolution rapide du contexte dans lequel s'inscrivent les politiques, notamment les progrès technologiques, les changements dans la nature du travail ainsi que le vieillissement des populations et les pressions qui en découlent sur les budgets publics.



Les systèmes de protection sociale doivent s'adapter à l'émergence de formes de travail atypiques. L'évolution technologique, entre autres facteurs, a entraîné une augmentation des formes de travail atypiques et réduit la couverture des systèmes de protection sociale traditionnels qui sont souvent basés sur le modèle du travail permanent à temps plein pour un seul employeur.



La politique fiscale doit également tenir compte de l'augmentation des revenus les plus élevés et de la richesse privée des populations vieillissantes, ainsi que des progrès en cours dans la coopération internationale en matière de fiscalité. L'élargissement des bases d'imposition et l'amélioration du respect des règles fiscales pourraient être un moyen d'augmenter les impôts perçus auprès de ce groupe en limitant les possibilités d'évasion fiscale.

Lire le rapport et le blog (en anglais)