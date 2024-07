Faciliter les échanges et l'ajustement structurel Chili

Ce document est la première de quatre études de cas faisant partie d’un programme de recherche plus vaste sur le commerce et l’ajustement structurel dans les économies non membres, programme réalisé dans le prolongement de la publication Les échanges et l’ajustement structurel : les enjeux de la mondialisation (OCDE, 2005), qui répertoriait les politiques à suivre pour réussir un ajustement structurel lié au commerce. Ce document présente l’expérience qu’a connue le Chili depuis 1973 en matière de libéralisation du commerce. Ce rapport se compose de cinq parties principales. La première partie consiste en une introduction. La deuxième traite de la libéralisation du commerce au Chili, processus mené en trois phases : 1) première réforme du commerce (1973-84), 2) réforme du commerce postérieure à un changement de politique temporaire (1985-89), et 3) réforme postérieure à 1990. La troisième partie porte sur l’évolution et la structure des exportations et des importations, et la quatrième sur les transformations survenues dans les secteurs suivants : cuivre, agroalimentaire, bois et produits du bois, textiles et vêtements. La cinquième partie conclut le rapport par un exposé des enseignements tirés de cette expérience. Celle-ci montre qu’une réforme du commerce a été essentielle à l’adaptation des structures incitatives au Chili. Le succès de la libéralisation du commerce engagée au Chili s’explique par plusieurs facteurs importants : un environnement macroéconomique stable, une réforme du commerce qui a commencé par l’élimination des restrictions quantitatives, l’application de taux de droits uniformes, une politique de change cohérente, un cadre institutionnel solide, la primauté du droit, une promotion modérée des exportations, le recours à des capitaux étrangers, et une politique du marché du travail relativement souple.