Examens territoriaux de l'OCDE : Tzoumerka, Grèce 2002

Tzoumerka est une région montagneuse située au nord-ouest de la Grèce. Cette région est confrontée à des défis majeurs en termes de développement, de croissance, de cohésion sociale et de gouvernance. Son économie est fortement dépendante d’activités agricoles traditionnelles dont la survie n’est assurée que par le soutien financier considérable de la Politique Agricole Commune (PAC). Or, ce soutien est malheureusement appelé à disparaître. Les incitations mises en place pour moderniser les activités agricoles et promouvoir d’autres types d’activités économiques se sont avérées inefficaces. La politique de développement local doit à présent prendre un nouvel élan. Il s’agit de modifier les anciennes habitudes de la population locale et de l’inciter à développer ses compétences à travers de nouveaux projets économiques. Les politiques susceptibles d’être les plus efficaces et de générer un nouvel état d’esprit sont celles qui s’appuient sur l’identification et l’essaimage d’un petit nombre d’initiatives heureuses dont les résultats ont été visibles. La transformation des produits agricoles de base en produits à valeur ajoutée est une des stratégies à prendre en compte pour suivre la tendance actuelle de la demande. Il faudrait également exploiter les importantes ressources touristiques de la région afin d’attirer des touristes en quête d’authenticité.

L’Examen territorial de Tzoumerka s’inscrit dans un programme plus vaste d’Examens territoriaux, aux niveaux national et régional, menés par le Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE. L’objectif général des Examens territoriaux est de fournir des recommandations pratiques aux gouvernements. Les Examens territoriaux portent sur trois types de régions (urbain, intermédiaire, rural). Ils permettent de mieux comprendre les défis auxquels ces régions sont confrontées et identifient des solutions concrètes pour y faire face.