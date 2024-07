Examens territoriaux de l'OCDE : La Réunion, France 2004

À La Réunion, les performances économiques ont été fortement influencées par les tranferts sociaux en provenance de la métropole. Si cette politique a permis un certain rattrapage sur le reste du pays, elle ne parvient plus à diminuer significativement le chômage et à réduire les inégalités. L'île a besoin d'une stratégie d'ouverture aux économies voisines et de diversification de sa base économique. Ce rapport recommande de mettre l'accent sur l'amélioration de l'environnement concurrentiel et d'accélérer les coopérations avec les économies voisines. Il suggère de restructurer et d'optimiser le système d'aides et de donner plus de moyens aux instances locales et régionales pour mener des politiques d'investissement dynamiques.