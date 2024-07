Examens territoriaux de l'OCDE : Hongrie 2001

Après une période de déclin, l’économie hongroise connaît maintenant une croissance satisfaisante. Mais les bienfaits et les coûts de la transition n’ont pas été distribués de manière uniforme dans le pays. Ce rapport met en lumière les disparités persistantes entre l’Est et l’Ouest, la capitale et la périphérie et entre les zones urbaines et rurales. Il analyse de nombreuses questions d’ordre économique, spatial ou social, par exemple les priorités en matière de transport, le regroupement des forces vives dans les régions, la coopération transfrontière, les liens entre les investissements étrangers et les activités endogènes ou la décentralisation des politiques sociales. L’examen met l’accent sur la nécessité de bien articuler les politiques territoriales nationales avec celles de l’Union européenne. Il recommande de rationaliser le système institutionnel et de renforcer les niveaux infranationaux.

L’Examen territorial de la Hongrie est intégré dans un programme plus large d’examens territoriaux nationaux et régionaux entrepris par le Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE. L’objectif de cette série d’examens territoriaux est de fournir aux gouvernements des conseils pratiques pour leurs politiques.