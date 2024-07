Examens environnementaux de l’OCDE : Turquie 2019 (Version abrégée)

La Turquie est l’économie de l’OCDE qui affiche la plus forte croissance et voit ses émissions de gaz à effet de serre progresser rapidement. Depuis 2008, ses émissions atmosphériques, sa consommation d’énergie et d’eau et sa production de déchets ont été découplées en termes relatifs de la croissance économique. Ces pressions environnementales continueront néanmoins d’augmenter dans l’absolu en raison de la forte intensité d’utilisation de ressources de l’économie et de sa dépendance à l’égard des énergies fossiles. Pour améliorer ses performances environnementales, le pays devra réaliser des progrès plus importants dans la transition vers une économie circulaire et peu émettrice de carbone.

Ceci est le troisième Examen environnemental de la Turquie. Il évalue les avancées du pays en matière de développement durable et de croissance verte, et comporte des chapitres spéciaux consacrés au changement climatique et à la gestion des eaux usées urbaines.

Cette version abrégée contient le résumé, ainsi que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, issues des trois chapitres sur les tendances et développements récents, la gouvernance, la croissance verte, ainsi que des deux chapitres détaillés sur le changement climatique et la gestion des eaux usées urbaines.