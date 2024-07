Examens environnementaux de l'OCDE: Luxembourg 2010

Cet examen 2010 approfondi de l'OCDE des programmes et politiques environnementales du Luxembourg de 2010 analyse la gestion de l'air et de l'eau, la nature et la biodiversité, le développement durable, l'interface environnement/économie, l'interface environnement/social et la coopération internationale. Ces analyses s'appuient sur un large ensemble de données économiques et environnementales et conduisent à des recommandations sur les progrès à faire dans les domaines de l'environnement et du développement durable.