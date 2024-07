Examens environnementaux de l'OCDE: Irlande 2010

Cet ouvrage s'inscrit dans le programme d'examens environnementaux concernant ses pays membres. Les efforts menés pour atteindre les objectifs nationaux et satisfaire aux engagements internationaux y sont évalués en détails. Les analyses s'appuient sur un large ensemble de données économiques et environnementales et conduisent à des recommandations sur les progrès à faire dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Le second cycle d'Examens environnementaux de l’OCDE de ses 30 pays membres sera achevé en 2010. Celui-ci met l’accent sur la gestion de l’environnement, le développement durable et les engagements internationaux.