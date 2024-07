Examens environnementaux de l'OCDE : Danemark 2007

Cet examen systématique des politiques et programmes environnementaux du Danemark constate que des progrès ont été accomplis depuis dix ans dans la lutte contre les problèmes d’environnement, mais insiste sur la nécessité pour le pays de rendre plus « verte » son économie (transports, agriculture, énergie, politiques fiscales, etc.) et de relever les défis particuliers auxquels il est confronté en matière de santé, de biodiversité et de protection du milieu marin.