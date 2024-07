Examens environnementaux de l'OCDE : Chili 2005

Cet examen des politiques et performances environnementales du Chili mené en collaboration avec la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies est une analyse systématique des performances et de la politique du Chili concernant l'air, l'eau, la préservation de la nature et la biodiversité. Sont également abordées l'interface environnement-économie, l'intégration sectorielle (industries extractives, foresterie et aquaculture), et l'interface social-environnement ainsi que les engagements internationaux. L'ouvrage comporte une série de recommandations et de tableaux de données environnementales et sociales.