Examens environnementaux de l'OCDE : Canada 2004

Ce rapport 2004 sur les politiques et les programmes canadiens en matière d’environnement propose un examen systématique de la gestion de l’air, de l’eau, de la nature et de la biodiversité, ainsi que de l’interaction entre la politique de l’environnement, la politique économique, la politique sociale et certains secteurs. Malgré les progrès appréciables du Canada depuis 1985, il reste encore beaucoup à faire. Dans cette optique, le rapport formule des recommandations précises : un recours plus large aux instruments économiques, l’application des principes pollueurs-payeurs, une rationalisation de la gouvernance de l’eau, le renforcement de la protection de la nature, la réduction de l’intensité énergétique, la mise en œuvre de stratégies face au changement climatique, la réévaluation des taxes liées à l’environnement, le respect des engagements concernant le milieu marin et l’aide au développement.