Examens environnementaux de l'OCDE 2001

Le programme de l’OCDE sur les performances environnementales examine les progrès environnementaux accomplis dans chacun des pays de l'OCDE et les efforts menés pour satisfaire aux objectifs nationaux et aux engagements internationaux. L'évaluation des progrès accomplis en matière de réduction de la charge polluante, de gestion des ressources naturelles, d'intégration des politiques économique et environnementale et de renforcement de la coopération internationale, est également au centre de ces examens. Les analyses s'appuient sur un large ensemble de données et d'indicateurs économiques et environnementaux.

L'OCDE a conduit de tels examens de performances environnementales pour tous ses pays Membres et entreprend actuellement un second cycle d'examens. Ce rapport fait le bilan des leçons à ce jour et présente un large ensemble de données comparatives environnementales et économiques.