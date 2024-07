Examens des politiques nationales d'éducation : Lettonie 2001

La réforme des activités d'enseignement et de formation ainsi que la valorisation des ressources humaines font partie intégrante de la transition vers la démocratie et l'économie de marché. La Lettonie a réalisé des progrès dans tous ces domaines depuis le début des réformes en 1990. Tout le problème, pour le ministère de l'Education et de la Science, a été de promouvoir et de favoriser des réformes propres à répondre aux besoins d’une économie et d’une société nouvelles ainsi qu'aux intérêts de tous les jeunes et adultes, malgré la pénurie de ressources financières et humaines. Cet ouvrage donne un aperçu général des questions régionales, fait l'historique du système éducatif en Lettonie et décrit l'évolution de l'éducation dans ce pays depuis les changements politiques. Il présente ensuite une analyse du système éducatif tout entier et signale les principales orientations à suivre pour renforcer les réformes compte tenu des difficultés auxquelles ont dû faire face les décideurs, les collectivités, les entreprises, les éducateurs, les parents et les élèves dans un environnement en pleine mutation. En conclusion, il comprend une série de recommandations essentielles qui concernent les objectifs de l'éducation, l'efficacité des apprentissages, les débouchés et les programmes d'enseignement, la gestion et la gouvernance dans un souci de flexibilité, d'adaptabilité et d'évolution, et, enfin, les ressources et le financement. Cet examen sera d'une très grande utilité aux spécialistes lettons ainsi qu'à leurs homologues internationaux.