Examens des politiques nationales d'éducation : Corée 1998

Au cours des quarante dernières années, les services d'enseignement de la Corée se sont accrus à une allure sans précédent dans les pays de l'OCDE. Des systèmes modernes d'enseignement et de formation ont été mis en place et se sont développés au même rythme que la demande d'enseignement primaire, secondaire et universitaire ou plus généralement tertiaire. Malgré ces progrès spectaculaires, le système d'éducation coréen gagnerait encore à être amélioré pour répondre de façon positive et créative aux défis de la mondialisation, à la révolution électronique et à l'instauration d'une société fondée sur le savoir et l'information.

Cet examen embrasse tout le système éducatif, y compris la formation professionnelle et l'enseignement tertiaire. Il évalue les grands axes des réformes proposées par la Commission présidentielle sur la réforme de l'enseignement en mai 1995. Il recommande des améliorations dans des domaines aussi essentiels que l'accès aux possibilités d'éducation dans la perspective de la formation à vie pour tous, la qualité de l'apprentissage pour favoriser la créativité à tous les niveaux, la réforme et la décentralisation du système éducatif par l'amélioration de sa dynamique interne et les connaissances et informations fondamentales pour le bon fonctionnement du système d'enseignement et de formation.