Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Belgique 2015

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE procède à des examens périodiques des efforts individuels de coopération au développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les cinq ans. Les examens par les pairs évaluent la performance du membre considéré, non pas seulement celle de son organisme de coopération pour le développement, et examinent les aspects ayant trait tant à la définition de la politique qu’à sa mise en œuvre. Ils couvrent dans leur globalité les activités de coopération pour le développement et d’aide humanitaire du membre soumis à examen en les replaçant dans le système envisagé dans son entier. Depuis l’examen par les pairs de 2010, la Belgique a renforcé la direction et la gestion de son système institutionnel de coopération au développement, afin de lui donner un caractère plus stratégique et d’améliorer la coordination et la qualité de ses activités dans ce domaine.