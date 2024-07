Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement : Fédération de Russie 2006

Malgré une récente expansion, le volume de l’investissement international demeure modeste en Russie par rapport aux grands pays de l’OCDE. La hausse récente des entrées d’investissement direct étranger n’est pas encore suffisante pour que celui-ci représente une part notable du PIB et du montant total de l’investissement. Cette édition 2006 de l’Examen des politiques de l’investissement consacré à la Fédération de Russie analyse l’évolution de l’environnement réglementaire depuis la publication de l’Examen 2004, en mettant l’accent sur la transparence de la politique de l’investissement et sa mise en œuvre effective. Cette édition présente des recommandations pour faire progresser la réforme du contrôle des capitaux, adopter les approches les moins restrictives en matière de législation sur les "secteurs stratégiques" et renforcer les accords internationaux de la Russie sur l’investissement.